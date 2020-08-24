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Çakarlı araçla şehir magandalığına soyunmuştu! Adliyeye sevk edildi

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Giriş: 24.08.2020 12:40
Güncelleme:24.08.2020 13:49
Hadımköy'de kaçak olarak taktığı çakarlı aracıyla trafikte dehşet saçan Muhammed Enes Uysal, kayıplara karışmıştı. Öte yandan tehdit edip, bıçakladığı kişiye 'polisim' diyerek silah gösteren Uysal, aracını da internetten satışa çıkarmıştı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki Uysal, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla dün Avcılar'da yakalanan şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes Uysal yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes Uysal, diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes Uysal, Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu.

Muhammed Enes Uysal hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

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