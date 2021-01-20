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Buz üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti! Bir anda kendini suda buldu

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Giriş: 20.01.2021 13:01
Güncelleme:20.01.2021 13:08
Bursa'da etkili olan soğuk hava meydanlarda bulunan süs havuzlarını dondurdu. Arkadaşlarıyla donmuş havuzun üzerinde yürüme iddiasına giren bir genç ise hayatının şokunu yaşadı. Buzun kırılmasıyla bir anda kendini suda bulan gencin zor anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami'nin yanındaki Orhan Parkı'nda bulunan ve tüm Bursalılarca bilinen büyük süs havuzu şiddetli kar ve dondurucu soğun ardından buz tuttu.

Buzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden bir genç, arkadaşlarının tüm vazgeçirme çabasına rağmen havuzun üzerine çıktı.

4-5 adım atarak havuzun ortasına kadar gelen genç, karşıya geçmesine 3 adım varken buz birden kırılınca ne yapacağını şaşırdı.

Önce bir ayağı suya giren genç, buz iyice kırılınca beline kadar suya gömüldü. Üşüyen genç "imdat" diye bağırırken arkadaşları ise kahkaha attı. O anlan cep telefonu ile de kaydedildi.

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