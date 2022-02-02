- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Büyükçekmece’deki merak uyandıran kazı tekrar başladı! Kimse alınmıyor
Dün geçe İstanbul Büyükçekmece'de gece saatlerinde ara verilen kazı çalışmalara bugün öğlene doğru yeniden başladı.
Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İstanbul Polisi tarafından boş bir arazide helikopter destekli yapılan kazı çalışması merak uyandırmıştı.
GÜNDÜZ YENİDEN BAŞLADILAR
Yapılan çalışmalar bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmalarda bölgede biriken su birikintisini kaldırmak için vidanjörden de yardım alındı. Aramalarda bir kepçe de hazır bulundu.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ
Aramaların Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.
GENİŞ GÜVENLKİ ÖNLEMİ ALINDI
İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.
HENÜZ SONUÇ YOK
Aramalardan henüz sonuç alınmazken polisin alandaki araması devam ediyor.