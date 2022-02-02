Büyükçekmece’deki merak uyandıran kazı tekrar başladı! Kimse alınmıyor

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde boş bir arazide geçen gece emniyet güçleri tarafından yapılan arama, bugün de kepçe ve su birikintisinin giderilmesi için vidanjör yardımı ile sürüyor. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine kimseyi almıyor.

Dün geçe İstanbul Büyükçekmece'de gece saatlerinde ara verilen kazı çalışmalara bugün öğlene doğru yeniden başladı.

Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İstanbul Polisi tarafından boş bir arazide helikopter destekli yapılan kazı çalışması merak uyandırmıştı.

GÜNDÜZ YENİDEN BAŞLADILAR

Yapılan çalışmalar bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmalarda bölgede biriken su birikintisini kaldırmak için vidanjörden de yardım alındı. Aramalarda bir kepçe de hazır bulundu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Aramaların Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.

GENİŞ GÜVENLKİ ÖNLEMİ ALINDI

İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

HENÜZ SONUÇ YOK

Aramalardan henüz sonuç alınmazken polisin alandaki araması devam ediyor.