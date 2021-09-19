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Büyükçekmece’de TEM Otoyolu kenarında ceset bulundu

İHA
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Giriş: 19.09.2021 11:35
İstanbul Büyükçekmece’de meyve toplamak üzere TEM Otoyolu’nun kenarında bulunan araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Gördükleri karşısında şoke olan aile durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

Kan donduran olay, geçen gün saat 12.00 sularında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, meyve toplamak için araziye gelen bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Hayrete düşen durumu aile hemen emniyet güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler etrafta inceleme başlattı. Cesedi bulan aile de ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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