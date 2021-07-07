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Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş! Üst geçit var kullanan yok

A Haber
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Giriş: 07.07.2021 11:15
Güncelleme:07.07.2021 11:16
İstanbul Büyükçekmece'de üst geçit olmasına rağmen kullanılmıyor, üstelik hayatlarını hiçe sayıp yolu kısaltmak için otoyoldan karşıya geçiyorlar. Üstelik sık sık kazalar olmasına rağmen kurallara uyulmuyor. A Haber ekibi o noktaya gitti. Tehlikeli geçişleri kaydetti ve mikrofon uzattı.

Kimi merdivenden çıkmaya üşeniyor kimi aceleci davranıyor.

Büyükçekmece 'üst geçit üşengençliği' yüzünden sık sık benzer kazaların adresi oluyor.

D-100'de trafik yoğun bir şekilde aksa da bu yolda bir çok kişi hayatını tehlikeye atıyor.

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Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş
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