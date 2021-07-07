Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş! Üst geçit var kullanan yok

İstanbul Büyükçekmece'de üst geçit olmasına rağmen kullanılmıyor, üstelik hayatlarını hiçe sayıp yolu kısaltmak için otoyoldan karşıya geçiyorlar. Üstelik sık sık kazalar olmasına rağmen kurallara uyulmuyor. A Haber ekibi o noktaya gitti. Tehlikeli geçişleri kaydetti ve mikrofon uzattı.

Kimi merdivenden çıkmaya üşeniyor kimi aceleci davranıyor.

Büyükçekmece 'üst geçit üşengençliği' yüzünden sık sık benzer kazaların adresi oluyor.

D-100'de trafik yoğun bir şekilde aksa da bu yolda bir çok kişi hayatını tehlikeye atıyor.