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Esenyurt'ta trafiği tehlikeye atan görüntüler! Dolmuş sürücüsü otobüsün önünü kesti
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Esenyurt'ta trafiği tehlikeye atan görüntüler! Dolmuş sürücüsü otobüsün önünü kesti

İstanbul Esenyurt'ta güpegündüz yaşanan olayda, bir dolmuş sürücüsü, içinde onlarca yolcunun bulunduğu İETT otobüsünün önünü defalarca keserek can güvenliğini hiçe saydı. Otobüs şoförünün yaptığı tüm kaçış manevralarına rağmen ısrarla aracın önüne kırarak yolu kapatan ve aniden fren yaparak kaza yaptırmaya çalışan dolmuş sürücüsüne yolcular sert tepki gösterdi. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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