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Başkan Erdoğan Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.

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