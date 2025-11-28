28 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 28.11.2025 15:43
Olay, saat 10.15 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Ekinonba Mahallesi'nde 6'ncı Aile Mahkemesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma davasından çıkan Saadettin Y.(57) ve Gülten Y.(30) arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflar birbirine girerken, Gülten Y.'in erkek kardeşi Ufuk Ü.(41) bacağından bıçakla yaralandı. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtılırken, Mehmet Y.(41) isimli şüpheli suç aletiyle beraber gözaltına alındı. Yaralanan Ufuk Ü.'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan taraflar polis tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga
