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Büyük yıkım sonrası Kırıkhan! Çok sayıda bina ağır hasarlı ve yıkılmış durumda

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 13:15
Son dakika haberleri…. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina hasarlı ve yıkılmış durumda. Bölgeye giden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı ve Kırıkhan halkına mikrofon uzattı. Depremi yaşayan bir çocuk yaşadıkları dehşeti canlı yayında anlattı.
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