Bursa'da temizlik işçisi çöp toplarken servet buldu |Video

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde temizlik işçisi, çöp toplarken bulduğu 110 bin TL ve 1500 doları sahibine teslim ederek, emekli işçinin yıkılan hayallerini yeniden yeşertti. Temizlik işçisi Ahmet Gökçe’nin bulduğu 125 bin TL ise emekli işçi Nurettin Kılıççı’nın 25 yıllık birikimi olduğu ortaya çıktı.