Bursa'da temizlik işçisi çöpten servet buldu!

Sabah saatlerinde oğluyla birlikte Yenişehir'den yetiştirmek için küçükbaş hayvan almak için evden çıktıklarını anlatan emekli işçi Nurettin Kılıççı, "Yenişehir'e geldiğimizde hayvan satın almak isterken paranın yanımızda olmadığını fark ettik. O anda dünya başıma yıkıldı. Çünkü, 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Belediye çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Başkan Mustafa Dündar nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

