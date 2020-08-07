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Bursa’da ’ölümüne’ asker uğurlaması! Konvoydaki araçların camından sarktılar

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Giriş: 07.08.2020 13:46
Güncelleme:07.08.2020 13:46
Bursa’da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan gençler, ’’ En büyük asker bizim asker’’ diye bağırdı. Araç konvoyunda bayrakla donatılan otomobilin camından sarkanlar da tehlike oluşturdu.

İstanbul'da toplu asker uğurlama merasimi yasaklanırken, Bursa'da vatani görevine gidenleri uğurlayanlar hem korona tedbirlerine hem de trafik kurallarına uymuyor.

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı. Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. Daha sonra konvoy halinde trafiğe çıkan gençler tehlikeli hareketler sergiledi.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da Valiliğin toplu asker uğurlama törenlerini korona virüs tedbirleri kapsamında yasakladığı, Bursa'da da aynı tedbirin alınabileceği öğrenildi.

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