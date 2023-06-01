Bursa'da minibüs kamyona çarptı! 13 sporcu ve 1 antrenör yaralandı 1 antrenör de hayatını kaybetti

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan minibüs Balıkesir'de düzenlenen minikler judo yarışması için yola çıktı. Minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesine geldiğinde hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada servis minibüsünde sıkışan sürücü ile 13 sporcu ve 1 antrenör yaralandı. Diğer antrenör de hayatını kaybetti. Ekipler yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Minibüs hurda yığınına döndü

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