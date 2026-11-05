Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı'dan KAAN'a övgü! "Türk savunma sanayisi dünyada ilk 6'ya girebilir"

F-35 ve B-2 uçaklarında kullanıldığı belirtilen polimer kaplama teknolojisiyle tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, milli savaş uçağı KAAN ve Türk savunma sanayisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. KAAN'ın teknolojik kabiliyetlerini öven Kırlıkovalı, Türkiye'nin savunma sanayisinde önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde dünyanın en büyük 6 ülkesi arasına girebileceğini ifade etti.