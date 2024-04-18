Bursa’da mağarada define faciası! Göçükte 1 kişi can verdi

Bursa'nın İznik ilçesinde üç arkadaşın kaçak kazı yaptığı sırada kayalar devrildi. Yaklaşık beş metrelik mağara içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişiyse mağarada mahsur kaldı. Ekipler içeride kalanlar için kurtarma çalışması başlattı.

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