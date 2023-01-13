13 Ocak 2023, Cuma
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Bursa'da intikamını 14 yıl sonra aldı! Trafikte dehşet saçtı
Bursa'da 42 yaşındaki Orhan Korkmaz, 14 yıl önce kardeşini öldüren 70 yaşındaki Hüseyin Zümrüt’ü hafif ticari aracıyla trafikte seyir halindeyken sıkıştırıp, kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan Zümrüt yaşamını yitirirken, saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.