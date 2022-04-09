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Bursa’da iki genç kız bir genç kızın üzerine çıkıp tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 09.04.2022 15:17
Güncelleme:09.04.2022 15:18
Bursa'da 2 genç kız bir genç kıza İnegöl ilçesindeki bir parkta tekme tokat saldırdı. O anlar bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Emniyet güçleri saldırganları arıyor.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir parkta yaşandı. Daha isimleri tespit edilemeyen iki genç kız, tartıştıkları 1 genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.

YERE DÜŞTÜ YERDE SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Kızlar, aldığı darbelerle yere düşen genç kıza tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Saldırgan genç kızlar, 1 erkek şahıs tarafından engellendi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından uzaklaşan saldırganlar, polis ekiplerince aranıyor.

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