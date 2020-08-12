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Bursa'da akılalmaz görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti! Cezası belli oldu

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Giriş: 12.08.2020 12:05
Güncelleme:12.08.2020 12:09
Bursa'da onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği asker eğlencesini düzenleyen Sıddık Korkmaz (55) ile askere gidecek oğlu Burak Korkmaz’a (20), koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Gürdak Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.

Eğlenceye katılanların ele ele tutuşup halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlenceyi düzenleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, eğlenceyi Sıddık Korkmaz'ın askere gidecek oğlu Burak Korkmaz için düzenlediğini belirledi. Bunun üzerine baba ve oğluna 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

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