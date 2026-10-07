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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı sonrası İzmir'de ne değişecek? Nebi Miş A Haber'de değerlendirdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı sonrası İzmir'de ne değişecek? Nebi Miş A Haber'de değerlendirdi

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını değerlendirdi. Miş, İzmir'de AK Parti'nin uzun süredir güçlü bir seçmen tabanına sahip olduğunu savunurken, Tugay'ın parti değişikliğinin merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki koordinasyonu artırabileceğini ve belediye hizmetlerine yeni bir ivme kazandırabileceğini ifade etti.

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