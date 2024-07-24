24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 20:38
Burdur Yeşilova yolu Düğer- Yarışlı köyü arası 7'nci kilometrede kaza meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine seyir halinde olan sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 20 AGT 651 plakalı Volkswagen mark otomobil ile Adem Burgaz (49) yönetimindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Burdur devlet hastanesine kaldırılırken, sürücülerden Adem Burgaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon!
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon!
48 yıllık bir binanın balkonu çöktü!
48 yıllık bir binanın balkonu çöktü!
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
Motosiklet ticari araca çarptı!
Motosiklet ticari araca çarptı!
Deprem bölgesinde restorasyon!
Deprem bölgesinde restorasyon!
Bombacı terörist Bodrum’da yakalandı! İşte o anlar!
Bombacı terörist Bodrum'da yakalandı! İşte o anlar!
Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı
Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı kamerada
Küçükçekmece'de silahlı saldırı kamerada
Deodorant seçip çalan şahıs kamerada
Deodorant seçip çalan şahıs kamerada
Tartıştığı imamı okla vurdu!
Tartıştığı imamı okla vurdu!
Site havuzunda tesettürlü kadına hakaret etti
Site havuzunda tesettürlü kadına hakaret etti
Daha Fazla Video Göster