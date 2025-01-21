21 Ocak 2025, Salı
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Burdur Gölü yok oluyor: 20 metrelik su kaybı! Çevre kirliliği ve kuraklık alarm veriyor
Türkiye’nin 7. büyük gölü olan Burdur Gölü, iklim değişikliği, kaçak sondajlar, vahşi sulama ve çevre kirliliği gibi faktörler nedeniyle hızla yok oluyor. Göl, yarım asırda su seviyesinde 20 metreyi aşkın kayıp yaşarken, yüzey alanının ve hacminin yarısını kaybetti. Uzmanlar, bu dramatik kaybın önlenmesi için acil tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.