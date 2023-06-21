21 Haziran 2023, Çarşamba
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Burası İzlanda değil! Görüntüler Türkiye'den
İzlanda dağlarını hatırlatan bu görüntülerin adresi Erzurum. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, insan elinin dokunmadığı şelale ve çevresi turizme açılması için bekliyor. İşte saklı kalmış doğal hazineden kartpostallık görüntüler...