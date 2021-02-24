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Bunlar nasıl çocuk! Okuldan 5 bin TL çalıp kayıplara karıştılar!

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Giriş: 24.02.2021 10:42
Güncelleme:24.02.2021 10:48
Bursa'da 3 çocuk, okuldaki yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. Çocukların ikinci katın camından boruya tutunarak aşağı inmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Yenimahalle'de bulunan Kocatepe Ortaokulunda meydana geldi. Henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, okulda kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışında okulda saklandı. Herkesin çıktığını gören çocuklar okulun içinde bulunan sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı.

Küçük çocuklar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasına gözlerine kestirdi. Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda kumbarayı ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.

Çocuklar ikinci katın camından ise boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti. Çocukların o anları, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu arıyor.

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