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Bunaltan sıcakta kayısı hasadı

Kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Malatya'da kavurucu sıcağa rağmen çiftçilerin hasadı sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel aktardı.

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