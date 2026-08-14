Sağlıkta devrimin adı AK Parti! Bakan Memişoğlu: "Koğuşlardan şehir hastanelerine, dünya ligine çıktık"

AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümünde A Haber ekranlarına konuk olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sisteminde yaşanan tarihi dönüşümü çarpıcı detaylarla anlattı. Eski Türkiye’nin ilaç kuyruklarından, ambulans yokluğundan ve koğuş tipi hastanelerinden eser kalmadığını belirten Memişoğlu, bugün Türkiye’nin uçak ambulansları ve dev şehir hastaneleriyle dünya liginin en üst seviyesinde yer aldığını vurguladı.