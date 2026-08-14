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AK Parti'nin 25. yılında Bakan Göktaş'tan A Haber'de önemli mesajlar: "Hiç kimseyi geride bırakmayan Türkiye"

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen tarihi programla kutlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber ekranlarında sosyal devlet anlayışında yaşanan dönüşümü anlattı. 2002 yılından bu yana engelli hizmetlerinden kadın haklarına, sosyal yardımlardan şehit yakınları ve gazilere yönelik projelere kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atıldığını vurgulayan Göktaş, "Hiç kimseyi geride bırakmayan" bir vizyonla 86 milyon vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

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