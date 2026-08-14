AK Parti’nin 25. yılında Erdoğan’dan 2053 ve 2071 mesajı: “Daha yeni başlıyoruz”

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümünde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin gelecek vizyonuna ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Çeyrek asırda önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Gelecek 50 yılı da planladık” diyerek 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti. Erdoğan, “Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz” ifadeleriyle Türkiye’nin önündeki döneme ilişkin iddiasını ortaya koydu.