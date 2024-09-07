07 Eylül 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Buket Özgünlü MASAK’ın incelemesinde
Mali Suçları Araştırma Kurulu, sözde hayvansever görünümü altında zenginleşen grupların derneklerini mercek altına aldı. Yapılan para trafiğini belgelerle ortaya koydu. Köpek Velisi ismiyle gündem olan Buket Özgünlü'nün bağış paralarını eşi ve eniştesine ait şirketlerde ticaret için kullandığı belirlendi. Özgünlü'nün ananesinin hesabında ise 2021 yılından bu yana ciddi bir artış görüldü. İşte detaylar…