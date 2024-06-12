Buket Özgünlü Boyacı kimdir? Son 4 yılda 9 daire, 2 depo mu aldı? Mal varlığı pes dedirtti

Şanlıurfa'daki hayvan barınağından 35 kuduz köpeği Ankara'ya getirdiği iddia edilen ve sonrasında tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 6 yıl önce ev kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilen ve "durumum yok" savunması yapan Boyacı'nın, son 4 senede üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 depo satın aldığı öne sürüldü.

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