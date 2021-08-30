30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği ve yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış beklendiği görüldü.Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? İşte detaylar...