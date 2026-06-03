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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Boz ayı ile köpeklerin kovalamacası dron kamerasına yansıdı

Kars'ta bir grup köpeğin saldırısına uğrayan boz ayının hayatta kalma mücadelesi dron kamerasına yansıdı.

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