27 Eylül 2025, Cumartesi

Boz ayı avlayan 2 avcı fotokapana yakalandı
Boz ayı avlayan 2 avcı fotokapana yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 00:19
Güncelleme:27.09.2025 00:19
Ulus ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce ormana kurulan fotokapana şok eden görüntüler yansıdı. Fotokapan taeafından saniye saniye kayıt altına alınan görüntüler incelendiğinde ise, araçları ile ormana gelerek, fener ve tüfekle gezinmeleri yer aldı. Silah sesi ve ardından gelen boz ayı sesinin de yer aldığı görüntüler üzerine ekipler ormanlık alanda inceleme yaptı. İncelemelerde ise avlanmış bir bozayı tespit edildi. Görüntüler incelendikten sonra yürütülen çalışmalarda avcıların kimlikleri de tespit edildi. Yürütülen detaylı çalışmaların sonucunda ateş edenin R.Ü., yanındaki arkadaşının ise İ.D. olduğu belirlendi.
