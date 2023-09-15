15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu I Karaciğer nakilleri başarıyla gerçekleşti

Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu I Karaciğer nakilleri başarıyla gerçekleşti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 15:37
ABD'nin Boston College'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in algoritma ve bilgisayar yazılımı kullanarak yaptıkları karaciğer nakli için vericileri eşleştiren sistemi uygulayan Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 33 hasta nakille sağlığına kavuştu.
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
Teröristin çantasındaki patlama kamerada
Teröristin çantasındaki patlama kamerada
’’Sonunda rahat ettin mi annem?’’
''Sonunda rahat ettin mi annem?''
Kocaeli’de feci kaza!
Kocaeli'de feci kaza!
Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı! C
Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı! C
Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
Avcılar’da dere kirliliği!
Avcılar'da dere kirliliği!
TEM’de kamyon kazası!
TEM'de kamyon kazası!
Korkunç olay! 15. kattan el ele atladılar
Korkunç olay! 15. kattan el ele atladılar
Obezite salgın gibi yayılıyor!
Obezite salgın gibi yayılıyor!
İstanbul’da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
Daha Fazla Video Göster