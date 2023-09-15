15 Eylül 2023, Cuma
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Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu I Karaciğer nakilleri başarıyla gerçekleşti
ABD'nin Boston College'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in algoritma ve bilgisayar yazılımı kullanarak yaptıkları karaciğer nakli için vericileri eşleştiren sistemi uygulayan Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 33 hasta nakille sağlığına kavuştu.