30 Ağustos 2022, Salı
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Borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi
Borsacı Nasrullah Ayan, katıldığı canlı yayında kalp krizi geçirdi. "Ben biraz rahatsızım, devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrılan Ayan'ın kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı açıklandı. Yakın çevresi Ayan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ve uyutulduğunu belirtti.