12 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu’da yangında çocuklarını kaybeden acılı babadan çocuklara afet eğitimi
Bolu’da yangında çocuklarını kaybeden acılı babadan çocuklara afet eğitimi

Bolu’da yangında çocuklarını kaybeden acılı babadan çocuklara afet eğitimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2025 16:26
Bolu'daki otel faciasında 78 canımızı yitirdik. Hayatını kaybedenlerin 36'sı çocuktu. Facianın nedeni ise ihmal. Soruşturma devam ederken yakınlarını kaybedenler için acı büyük. 2 evladını ve eşini kaybeden Burak İnal da o acıyı en ağır haliyle hissedenlerden. Acılı baba şimdi ise "başka çocuklar ölmesin" projesiyle onlarca ilde çocuklara afet eğitimi vermeye hazırlanıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da yangında çocuklarını kaybeden acılı babadan çocuklara afet eğitimi
58 ödev evi!! Hem öğrenme hem eğlence
58 ödev evi!! Hem öğrenme hem eğlence
Acılı babadan çocuklara afet eğitimi
Acılı babadan çocuklara afet eğitimi
Sahte kanser ilacı ürettiler!
Sahte kanser ilacı ürettiler!
Taklit-Tağşiş listesi yenilendi
Taklit-Tağşiş listesi yenilendi
Ürettiği marulları müşterilerini dahi görmeden satıyor
Ürettiği marulları müşterilerini dahi görmeden satıyor
Eyüpsultan’da yangın! Gaziosmanpaşa Adliyesi...
Eyüpsultan’da yangın! Gaziosmanpaşa Adliyesi...
Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Sinsin hastalık ! 6 saniyede 1 can alıyor
Sinsin hastalık ! 6 saniyede 1 can alıyor
Streçli etlere dikkat! Kaburga kıymasında hile
Streçli etlere dikkat! Kaburga kıymasında hile
Kış aylarında araç kullanırken dikkat!
Kış aylarında araç kullanırken dikkat!
Meteoroloji’den yeni kar uyarısı var mı?
Meteoroloji’den yeni kar uyarısı var mı?
Kümbet Yaylası’nda karlı yolda böyle kaydılar
Kümbet Yaylası'nda karlı yolda böyle kaydılar
Daha Fazla Video Göster