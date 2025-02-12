12 Şubat 2025, Çarşamba
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Bolu’da yangında çocuklarını kaybeden acılı babadan çocuklara afet eğitimi
Bolu'daki otel faciasında 78 canımızı yitirdik. Hayatını kaybedenlerin 36'sı çocuktu. Facianın nedeni ise ihmal. Soruşturma devam ederken yakınlarını kaybedenler için acı büyük. 2 evladını ve eşini kaybeden Burak İnal da o acıyı en ağır haliyle hissedenlerden. Acılı baba şimdi ise "başka çocuklar ölmesin" projesiyle onlarca ilde çocuklara afet eğitimi vermeye hazırlanıyor.