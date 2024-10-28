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Boğaz trafiğine sis engeli

Boğaz trafiğine sis engeli

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 08:49
Kısıtlı görüş nedeniyle Boğaz trafiği çift yönde askıya alındı. A Haber muhabiri Kübra kılıç son durumu aktardı.
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Boğaz trafiğine sis engeli
Boğaz trafiğine sis engeli
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