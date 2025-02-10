10 Şubat 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada

Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2025 15:37
Güncelleme:10.02.2025 15:38
Olay, 5 Şubat'ta merkeze bağlı Alay beldesinde meydana geldi. Hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi öğrenilemeyen kişi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyunca kardeşinin yardımına koşan kişi de boğanın hedefi oldu. Öfkeli boğa, saldırdığı 2 kişiyi hafif yaraladı. Bir süre sonra sakinleşen boğa, uzaklaştı. Olay çiftliğin güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı, içmeye devam ettiği görüldü.
Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Ankara’da kan donduran vahşet!
Ankara'da kan donduran vahşet!
Sahte içki alarmı: 38 kişi öldü
Sahte içki alarmı: 38 kişi öldü
Lokum gibi kuzu pirzola tarifi
Lokum gibi kuzu pirzola tarifi
AVM’de bıçaklı kavga
AVM'de bıçaklı kavga
Hurda teşviki teklifi TBMM’de
Hurda teşviki teklifi TBMM'de
Başkentte 7. katlı binanın çatısında yangın
Başkentte 7. katlı binanın çatısında yangın
Alkollü komşularını tehdit etti
Alkollü komşularını tehdit etti
Bolu Dağı’nda ulaşım sağlanıyor
Bolu Dağı’nda ulaşım sağlanıyor
Güvenlik görevlisini dolandırıp otomobilinden ettiler
Güvenlik görevlisini dolandırıp otomobilinden ettiler
62 yaşındaki adam 4 aydır hayatını arabasının içinde geçiriyor
62 yaşındaki adam 4 aydır hayatını arabasının içinde geçiriyor
Daha Fazla Video Göster