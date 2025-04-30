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Bodrum’da sağanak sonrası yollar göle döndü!

Bodrum’da sağanak sonrası yollar göle döndü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 22:13
Bodrum’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle debisi yükselen Gümbet Aliyan Deresi’nde 1’i motosiklet olmak üzere 5 araç mahsur kaldı. Bodrum Belediyesi Afet Koordinasyon birimi ekiplerinin haber vermesi sonrası araç sahipleri bölgeye geldi. Araç sahipleri, suyun debisinin düşmesinin ardından araçlarını mahsur kaldığı yerden aldı. Gümbet Koyu’nda yağmurla birlikte sel suları denize aktı. Denizin rengi kahverengiye döndü. Yağmurun yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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Bodrum’da sağanak sonrası yollar göle döndü!
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