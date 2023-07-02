02 Temmuz 2023, Pazar
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Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti! Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı
Bodrum Türkbükü açıklarında tekne turu yapan turistler gördükleri mazara karşısında şaşkına döndüler. İşte herkesi güverteye toplayan o an kameralara böyle yansıdı.