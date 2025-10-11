Bitlis’te üretilen filtreler, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor

Bitlis'te devlet teşvikiyle kurulan fabrikada üretilen filtreler, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Yüksek kalite standartlarında üretilen filtreler, kısa sürede dünya pazarında kendine yer bularak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN