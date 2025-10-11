11 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Bitlis'te üretilen filtreler, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.10.2025 10:09
Bitlis'te devlet teşvikiyle kurulan fabrikada üretilen filtreler, hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Yüksek kalite standartlarında üretilen filtreler, kısa sürede dünya pazarında kendine yer bularak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
