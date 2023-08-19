19 Ağustos 2023, Cumartesi
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Bir tarih dehası Prof. Dr. Haluk Dursun’un vefatının 3. yılı! 62 yılını tarihe ve kültüre adası
Malazgirt ziyaretinden dönüyordu. 19 Ağustos'ta Ahlat'tan Van'ın Erciş ilçesine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir kültür adamı bir tarih dehasıydı Haluk Dursun. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, 62 yıllık yaşamını kültürel kalkınmaya adadı. Ayasofya ve Topkapı müzesi onun döneminde büyük bir değişim yaşadı. 9 ayrı kitap ve çok sayıda belgesele imza atan Haluk Dursun'u, vefatının 3'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz…