23 Ağustos 2025, Cumartesi

Bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 16:18
Olay, 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Helal Caddesi üzerinde bulunan M.Ş.'nin işyerine gelen dini nikahlı karısı D.Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda D.Y., bıçakla M.Ş.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, dini nikahlı eşini bıçaklayan D.Y.'yi ise gözaltına aldı.
