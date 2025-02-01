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Bir Anadolu ozanı Barış Manço! Şarkılar onunla güzel

Bir Anadolu ozanı Barış Manço! Şarkılar onunla güzel

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 10:53
7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran adam olacak çocukları gözünden tanıyan bir Anadolu ozanından Barış Manço'dan bahsedece��iz. Şarkıları, fikirleri, sıcaklığı ve samimiyeti ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın sevgisini kazanmıştı. Bugün Anadolu ozanının ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz…
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Bir Anadolu ozanı Barış Manço! Şarkılar onunla güzel
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