Bir Anadolu ozanı Barış Manço! Şarkılar onunla güzel

7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran adam olacak çocukları gözünden tanıyan bir Anadolu ozanından Barış Manço'dan bahsedece��iz. Şarkıları, fikirleri, sıcaklığı ve samimiyeti ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın sevgisini kazanmıştı. Bugün Anadolu ozanının ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz…

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