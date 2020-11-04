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Binlerce liralık makineyi ahşaptan kendisi yaptı! 300 TL'ye mal etti

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Giriş: 04.11.2020 10:33
Güncelleme:04.11.2020 10:36
Son dakika haberi... Adana'nın Yüreğir ilçesinde, engelli marangoz ustası Mustafa Alnıkızıl (49), binlerce liralık makineyi ahşaptan 300 TL'ye mal etti, meslektaşları aynı makineden kendilerine de yapması için talepte bulundu.

Son dakika haberi... Adana'nın Yüreğir ilçesinde, engelli marangoz ustası Mustafa Alnıkızıl (49), binlerce liralık makineyi ahşaptan 300 TL'ye mal etti, meslektaşları aynı makineden kendilerine de yapması için talepte bulundu.

Binlerce liralık makineyi ahşaptan kendisi yaptı! 300 TLye mal etti BİNLERCE LİRALIK MAKİNEYİ AHŞAPTAN KENDİSİ YAPTI! 300 TL'YE MAL ETTİ

Binlerce liralık makineyi 300 TL'ye mal etti
Binlerce liralık makineyi 300 TL'ye mal etti
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