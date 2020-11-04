Binlerce liralık makineyi ahşaptan kendisi yaptı! 300 TL'ye mal etti

Son dakika haberi... Adana'nın Yüreğir ilçesinde, engelli marangoz ustası Mustafa Alnıkızıl (49), binlerce liralık makineyi ahşaptan 300 TL'ye mal etti, meslektaşları aynı makineden kendilerine de yapması için talepte bulundu.

Son dakika haberi... Adana'nın Yüreğir ilçesinde, engelli marangoz ustası Mustafa Alnıkızıl (49), binlerce liralık makineyi ahşaptan 300 TL'ye mal etti, meslektaşları aynı makineden kendilerine de yapması için talepte bulundu.