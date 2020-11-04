Binlerce liralık makineyi ahşaptan kendisi yaptı! 300 TL'ye mal etti

Ahşap yatar daire makinesi ile üretime devam eden ve meslektaşlarının da aynı makineden yapması için kendisine talepte bulunduğunu anlatan Alnıkızıl, "Bileme makinem vardı. Ahşaptan yaptım. Sadece 300 liraya mal ettim. Tornada yer açtırdım. Dolapları, kapakları kesmeye, şekillendirmeye yarayan bir makine. Kimsenin yapacağı bir makine değil. Meslektaşlarım görünce beğeniyor ve şaşırıyor. Bizim için de yapar mısın diyenler oluyor, yapma imkanım olabilir. Dolap yapıyorum. Çekyat, yatak, oturma grubu, kapı- pencere tamiratı yapıyoruz" diye konuştu.

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