13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi

Binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 21:12
Olay, 16.30 sıralarında Beykoz Küçüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, giriş katında zincir market bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı. Çatı katındaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yanan binanın çatısı havadan dron ile görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Otobüsün kopan parçası istasyona düştü! O anlar kamerada
Otobüsün kopan parçası istasyona düştü! O anlar kamerada
Beykoz’da drift yapan sürücüye 57 bin lira ceza
Beykoz’da drift yapan sürücüye 57 bin lira ceza
Şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı
Şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı
Binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Maltepe’de havai fişek atarak yangın çıkaran şahıs tutuklandı
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran şahıs tutuklandı
Yola aniden çıktı kazaya neden oldu!
Yola aniden çıktı kazaya neden oldu!
Park halindeki Tofaş araç bir anda alev aldı
Park halindeki Tofaş araç bir anda alev aldı
Sultanbeyli’de gasp darp ve işkence kamerada!
Sultanbeyli’de gasp darp ve işkence kamerada!
Manisa’da fabrikada kimyasal zehirlenmesi!
Manisa’da fabrikada kimyasal zehirlenmesi!
Malatya’da çerezlik ayçiçeği hasadı!
Malatya'da çerezlik ayçiçeği hasadı!
Adana mayer cinsi limonunda hasat zamanı!
Adana mayer cinsi limonunda hasat zamanı!
Çanakkale’de yine orman yangını başladı
Çanakkale'de yine orman yangını başladı
Daha Fazla Video Göster