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Bilim dünyasını hayrete düşürdü! Dünyanın en eski mamut dişi bulundu

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Giriş: 18.02.2021 14:54
Güncelleme:18.02.2021 17:27
Son dakika haberi... Rusya'nın Sibirya bölgesinde çalışma yürüten arkeologlar dünyanın en eski mamut dişini buldu. DNA testi yapılan dişin tam 1,2 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Rusya'nın Sibirya bölgesinde çalışma yürüten arkeologlar dünyanın en eski mamut dişini buldu. DNA testi yapılan dişin tam 1,2 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.

Bilim dünyasını hayrete düşürdü! Dünyanın en eski mamut dişi bulundu BİLİM DÜNYASINI HAYRETE DÜŞÜRDÜ! DÜNYANIN EN ESKİ MAMUT DİŞİ BULUNDU

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