Bilim dünyasını hayrete düşürdü! Dünyanın en eski mamut dişi bulundu

Son dakika haberi... Rusya'nın Sibirya bölgesinde çalışma yürüten arkeologlar dünyanın en eski mamut dişini buldu. DNA testi yapılan dişin tam 1,2 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Rusya'nın Sibirya bölgesinde çalışma yürüten arkeologlar dünyanın en eski mamut dişini buldu. DNA testi yapılan dişin tam 1,2 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.