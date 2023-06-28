Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

1990 yılında aldığı biletle hayatı değişen bir yolcunun hikayesi... Ömürlük uçak bileti alan Amerikalının ne kadar mantıklı bir yatırım yaptığı, aradan geçen yıllarda ortaya çıktı.

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