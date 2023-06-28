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Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 09:57
1990 yılında aldığı biletle hayatı değişen bir yolcunun hikayesi... Ömürlük uçak bileti alan Amerikalının ne kadar mantıklı bir yatırım yaptığı, aradan geçen yıllarda ortaya çıktı.
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