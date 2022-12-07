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Bilecik'te KYK çalışanları bahçeden topladıkları kedileri çuvala koydular

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Giriş: 07.12.2022 11:16
Bilecik’te Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu personellerinin bahçedeki kedileri çuvallara koyarak toplaması tepki çekti. Skandal olayla ilgili Bilecik Savcılığı harekete geçti.
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Bahçeden topladıkları kedileri çuvala koydular
Bahçeden topladıkları kedileri çuvala koydular
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