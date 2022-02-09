Bilecik’te korkutan salgın! Binlerce vatandaş kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere koştu

Bilecik'te son birkaç gün içerisinde binlerce vatandaş ishal ve kusma rahatsızlığıyla hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişi sayısının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekibi şehre gönderdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik İl Sağlık Müdürü, “Salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir yoğunluk var. İshal, kusma şikâyetiyle vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunun önlemini aldık.” dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne son günlerde binlerce vatandaşın ishal ve kusma rahatsızlığıyla acil başvuru yapmasının akabinde hastanede yoğunluk oluştu. Bu şikayetlerin gittikçe artmasının ardından inceleme yapmak üzere Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekibi şehre yolladı.

"200 LİTREYE KADAR SU NUMUNESİ ALIP MERKEZ LABORATUVARIMIZA GÖNDERDİK"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir yoğunluk var. İshal, kusma şikâyetiyle vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunun önlemini aldık. Personel sayımızı arttırdık. Yeni gözlem alanları oluşturduk. Geçen hafta yaptığımız tetkiklerde içe suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Laboratuvarımız şuanda çalışıyor. Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara'ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye. Ayrıca bugün itibariyle 3 kişiden oluşan bir uzman ekip bakanlığımız tarafından ilimize görevlendirildi. Şuanda yoldalar. Onlarda gelecek. Detaylı çalışma yapacağız vakalar üzerinden olsun, tekrar su numuneleri alacağız. Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.



"ALTINDA NE ÇIKACAK BİLEMİYORUZ"

Damkacı, açıklamasının devamında, "Şuana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Altında ne çıkacak bilemiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü bu tahlil sonuçları hemen çıkacak sonuçlar olmuyor. Bunlardan biz dışkı kültürüne de bakıyoruz. Tekrar tekrar su numunelerini de aldık. Onları da gönderdik. Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Ama arada yine vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi korona virüsle de alakalı söylemiştik bunu. Temizlik ve hijyen kurallarını özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hastalık hijyene dikkat etmemekten ortaya çıkıyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle arz ediyorum" dedi.